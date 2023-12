La Roma tratta Bonucci: in passato fu vicino alla Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO ROMA BONUCCI - Leonardo Bonucci. È questa l'ultimo nome accostato alla Roma di Josè Mourinho. Un profilo d'esperienza che permetterebbe allo Special One di sopperire alla partenza in Coppa d'Africa di N'dicka. E che, nella sessione estiva di calciomercato, fu vicino a vestire la maglia della Lazio.

Calciomercato: la Roma ci prova per Bonucci, in passato obiettivo biancoceleste

Lo riportano un po' tutti i quotidiani, da Tuttosport a La Gazzetta dello Sport: la Roma starebbe approfondendo la trattiva per Bonucci. L'ex difensore della Juventus ad agosto si è accasato all'Union Berlino. Ma le cose non sono andate bene, tanto che il club tedesco potrebbe liberarlo con sei mesi d'anticipo. Prima di firmare e volare in Germania, però, l'azzurro fu vicino alla Lazio. La trattativa era avviata, ma incontrò ostacoli. Un primo nella volontà biancoceleste di ringiovanire la rosa. Un secondo nell'approccio del calciatore al metodo di Sarri. Così non se ne fece nulla e oggi, a distanza di qualche settimana, Bonucci è nuovamente vicino a sbarcare nella Capitale. Stavolta, però, sulla sponda giallorossa del Tevere.