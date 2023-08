Crespi vicino al Cosenza: avventura in B per il giovane laziale

Tempo di lettura: < 1 minuto

CRESPI LAZIO COSENZA - Si muove anche in uscita il mercato della Lazio. Dopo la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, a partire potrebbe essere un giovane. Valerio Crespi, bomber della primavera aquilotta, è difatti pronto a lasciare in prestito la Capitale, destinazione Cosenza.

Calciomercato Lazio: Crespi va al Cosenza

Ripartirà dalla B, quindi, la carriera del giovanissimo biancoceleste. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, Crespi prima rinnoverà il proprio contratto con la Lazio, in scadenza nel 2024, e poi si trasferirà in Calabria. Lì, con la maglia del Cosenza, affronterà il suo primo campionato da professionista in Serie B.