La Lazio punta un attaccante del Manchester United: Lotito in contatto con gli agenti

GREENWOOD LAZIO - La Lazio vive l'ultima giornata di calciomercato. Dopo l'addio a Leonardo Bonucci, che è volata in Germania per firmate con l'Union Berlin, i biancocelesti starebbero sondando il terreno per un colpo last minute. Una delle strade delle ultime ore porta a Mason Greenwood, attaccante inglese cresciuto nel Manchester United.

Calciomercato Lazio: idea Greenwood

La Lazio prova il blitz per Mason Greenwood. E' la notizia delle ultime ore di mercato in casa biancoceleste, riportata da Sky Sport. Il giocatore, che non è stato reintegrato dal Manchester United, avrebbe aperto all'ipotesi. Ora la palla passa nuovamente tra i piedi di Sarri. Spetta al Comandante, con ogni probabilità, l'ultima parola, la decisione definitiva.

Aggiornamento ore 13:30

Come riportato da Gianluca di Marzio, il presidente della Lazio Lotito sarebbe di prima persona in contatto con gli agenti di Greenwood ed il Manchester United. Sale la tentazione di prenderlo a 0. La Lazio continua a lavorare e nel frattempo il calciatore ha aperto al club romano

