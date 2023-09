LIVE Calciomercato dall'Hilton: la Lazio su Noslin, tramontato Bonucci

Tempo di lettura: 3 minuti

CALCIOMERCATO LAZIO ULTIME NEWS - Il calciomercato sta oramai giungendo al termine dopo una sessione molto intensa. Anche quest'anno l'evento di chiusura sarà ospitato anche a Roma, all'Hilton zona Rome EUR. La redazione di Lazionews.eu ci sarà, per raccontarvi in diretta tutte le ultime trattative e news, tra 31 agosto e 1 settembre 2023, potrebbero trasformare ulteriormente le rose delle squadre di Serie A, tra le quali la Lazio.

Lazio, le ultime news di calciomercato in diretta dall'Hilton

Le notizie del 31 agosto 2023

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Conferenza sullo sport come strumento contro il bullismo e il disagio giovanile. Interventi di grande livello nella conferenza pomeridiana che si è tenuta all'Hotel Hilton di Roma, e che ha toccato un argomento delicatissimo: il bullismo e il disagio sociale. Sia l'Onorevole Di Salvo, Presidentessa del IX Municipio di Roma e Vicecapogruppo PD alla Camera, che Alfredo Ferrante, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dirigente coordinatore per la Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie, e il dott. Molico, presidente dell'Opes, si sono sofferamti sul valore fondamentale nello sport nella prevenzione e la cura di tali disagi.

Secondo l'On. Di Salvo, in particolare, la città deve diventare luogo di incontro e dialogo, verso una consapevolezza comune del ruolo di ciascuno di noi nella lotta contro i problemi sociali. Tutti, infatti, sono figli di qualcuno (vittime e carnefici) e non bisogna pensare che tali problematiche possano colpire "solo" determinate aree di disagio sociale: attraverso l'educazione e l'unione a più livelli di conoscenze, competenze e obiettivi si può intervenire nell'educazione di ciascun cittadino. La funzione dello sport può essere straordinaria: è alternativa alla solitudine per rimettere la possibile futura vittima al centro della propria esperienza, da protagonista.

Alfredo Ferrante ha evidenziato come il Consiglio d'Europa abbia già sottolineato come lo sport sia un diritto fondamentale, al pari di quelli "convenzionali". Riconsegnare la fisicità e la capacità di relazionarsi in team o individualmente può aiutare i giovani a elaborare gli stimoli che la rete regala loro quotidianamente.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Leonardo Bonucci non arriverà alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Lazionews.eu, l'ipotesi è definitivamente tramontata. Il difensore azzurro si accaserà con ogni probabilità all'Union Berlin.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Esterno destro del Fortuna Sittard, Tijjani Noslin è un calciatore tecnico e veloce. Sulle sue tracce, oltre alla Lazio, ci sono anche Frosinone, che pare il club più vicino alla conclusione della trattativa, e Genoa.

Il comunicato ufficiale di ADICOSP, Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi

"Il 31 agosto e 1 settembre 2023 Roma vedrà riuniti direttori sportivi, agenti e collaboratori sportivi all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama in viale Europa 287, per dar vita agli ultimi „colpi di mercato“ della sessione ufficiale estiva.

Prosegue con la chiusura estiva l’edizione romana del calciomercato. La prima edizione è andata molto bene, in questa seconda, l’obiettivo è di continuare con una crescita in termini di contenuti, perché siamo convinti che la chiusura del calciomercato debba diventare un accentratore e catalizzatore di nuove idee e allo stesso tempo saper coinvolgere un target sempre più importante e integrato. Oramai le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio. Sono stati invitati nei vari workshop il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente AIC Umberto Calcagno, la Vice Presidente Vicario CONI Silvia SALIS, oltre a esponenti politici, operatori di mercato e professionisti del settore".

Dai nostri inviati all'Hilton Zone Andrea Castellano, Martino Cardani e Thomas Alvieri