Le probabili formazioni di Lazio Feyenoord: difesa obbligata, sorpresa a centrocampo

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD - La Lazio torna all'Olimpico. Dopo le sconfitte di Rotterdam e Bologna, i biancocelesti si affidano al loro catino per provare a salire sul treno che porta agli ottavi di finale di Champions League. Nella Capitale arriva il Feyenoord. Due settimane fa l'andata in Olanda fu a senso unico. La squadra di Sarri non fu mai in partita e quella di Slot si impose per 3-1. Rispetto a quella partita, il Comandante ha recuperato a pieno Ciro Immobile, che sarà in campo. Vediamo, poi, le altre scelte nelle probabili formazioni.

Champions League, le probabili formazioni di Lazio Feyenoord

Sarri vara la Lazio di coppa, con le certezze che abbiamo visto finora. Torna titolare Kamada, che in campionato non si è praticamente più visto. Con lui Vecino, regista d'Europa, e Luis Alberto. L'altra grande novità è Immobile: il capitano si riprende il posto da titolare al centro dell'attacco. Sarà coadiuvato da Zaccagni e Felipe Anderson e proverà a trovare un gol che manca da più di due anni in Champions League. La difesa, infine, è praticamente obbligata. Davanti a Provedel, ci saranno Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Hysaj

Kamada

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

FEYENOORD (4-2-3-1)

Bijlow

Niewkoop

Geertruida

Hancko

Hartman

Wieffer

Zerrouki

Timber

Stengs

Igor Paixao

Gimenez

All. Arne Slot

Dove vedere la sfida tra Feyenoord e Lazio

Il match Lazio - Feyenoord, valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile su Sky. I canali tv di riferimento sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Inoltre, il match tra olandesi e biancocelesti può essere seguito in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.