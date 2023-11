Frey: "Mancanza di continuità è il grande difetto di Lazio e Roma"

Tempo di lettura: 2 minuti

FREY DERBY LAZIO ROMA - Il Derby della Capitale è il tema caldo di questi giorni. Anche Sebastian Frey, ex portiere, ha esposto il suo pensiero su Lazio-Roma.

Frey: "Immobile ha battuto tutti i record della Lazio, dovranno fargli una statua"

Queste le parole di Sebastian Frey a TvPlay: "La mancanza di continuità è il grande difetto di Lazio e Roma. Ho letto le dichiarazioni di Sarri e Mourinho, e vedo che si è entrati in clima derby".

Sul fatto che il Derby lo vince chi sta peggio

"A Milano no. Sicuramente decideranno gli episodi e l’atmosfera. Sono partite calde. E’ un derby. Vedo leggermente favorita la Roma della Lazio, ma è prima della partita, magari mi sbaglio".

Su Immobile e Lukaku

"Lukaku ha trovato una squadra che gli ha dato fiducia e serenità. Sta facendo un grande campionato a prescindere dalle problematiche. Ha trovato continuità e sta facendo cose importanti. Immobile penso stia arrivando alla fine del ciclo magnifico con la Lazio. Ha battuto tutti i record, gli dovranno fare una statua quando cambierà o farà altre scelte. Mi dispiace vedere mettere in discussione un giocatore così emblematico. Ho visto critiche, è difficile fare di più di quello che ha fatto Ciro. Ma attenzione perché il gol lo vuole ancora fare e il senso del gol non gli manca, potrà dire la sua nel derby".

Su Provedel e Rui Patricio

"Provedel sta dando continuità. Ha un punto forte nel portiere. Rui Patricio per quello che vedo non ha tutta questa serenità ed è messo in discussione. Andranno fatte valutazioni e si dovranno vedere. Già l’anno scorso c’era insoddisfazione, anche se Roma non è una piazza facile. Ma a oggi non mi sembra contenta di lui. Sicuramente andranno fatte valutazioni. A Roma si aspettano che il portiere sia una pedina importante. Ora non possiamo dire che è decisivo".