Pruzzo: "Il Derby è un fastidio, non vedi l'ora che passi"

PRUZZO LAZIO ROMA DERBY - Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha espresso il suo pensiero alla vigilia del Derby contro la Lazio.

Pruzzo: "Rischiano entrambe, il pari è accettabile"

Roberto Pruzzo ha dichiarato a Radio Radio Mattino: "Il derby è un fastidio, non vedi l’ora che passi sperando che sia andato bene. È una partita scomoda che può condizionare. Prima condizionava un intero girone, oggi c’è un po’ di distrazione. Se vinci ti si apre una situazione facile a livello di città, se pareggi passi inosservato, se lo perdi è un casino. E questo è il rischio che corre una delle due squadre. Secondo me rischiano entrambe, la classifica è quella che è, lo stato di forma anche. Sarebbe opportuno a questo giro due feriti, mai come in questa situazione il pari è il risultato più accettabile".