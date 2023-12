Manzini: "Che emozione per lo speciale scudetto '74 della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MANZINI CENA NATALE - Maurizio Manzini, storico direttore generale, ha parlato durante la cena di Natale biancoceleste dello speciale dello Scudetto del 1974 e ha tirato un bilancio del 2023 della Lazio.

Manzini: "Il mio bilancio sulla Lazio non può che essere positivo"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Manzini ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Il mio bilancio, sia personale che societario, al di là degli ultimi scivoloni, non può che essere positivo. Anche per i risultati ma non solo, per la determinazione e la voglia di fare, di raggiungere e di trovare una via per arrivare al successo. Tutto ciò mi fa ben sperare".

Sul Natale perfetto

"Per me è andare a visitare tante persone che erano in condizioni molto peggiori delle mie, gente che soffriva, che stentava. Qualche volta mi è successo, e quando le frequentavo, loro mi ringraziavano, ma io gli dicevo che ero io che li dovevo ringraziare. Mi hanno insegnato molte cose, soprattutto qual è la dignità di una persona, al di là delle possibilità economiche e personali".

Sullo speciale dello scudetto '74

"Emozione che mi ha travolto e che non dimenticherò mai. È qualcosa che mi riempie, mi sento come un contenitore troppo stretto per contenere questa gioia immensa che mi ha dato questa conquista".