Sarri: "Col Feyenoord partita importantissima, in campo con umiltà"

LAZIO SARRI INTERVISTA - Maurizio Sarri ha concesso un'intervista a margine della conferenza stampa, nella quale ha approfondito alcuni concetti. Dall'analisi di Lazio-Feyenoord al suo futuro in biancoceleste, ecco le parole del tecnico.

Sarri: "A Roma sto bene, confermo che voglio chiudere qua la carriera"

Queste le parole di Maurizio Sarri a Sky Sport alla vigilia di Lazio - Feyenoord: "Siccome a Roma sta circolando la voce che a fine anno voglio andare via, questo va contro tutte le mie dichiarazioni precedenti. Ho sempre detto che a Roma sto bene e voglio chiudere la carriera a Roma, e lo confermo. Non è che un inizio di campionato altalenante mi può fare cambiare idea. Io sto qui, sto qui e combatto con il mio presidente, con il mio direttore sportivo, con i miei giocatori e con il mio popolo. Questa è la mia idea, chiunque ne metta in giro altre non dice la verità".

Se contro il Feyenoord è uno spareggio

"Siamo a metà del cammino, sarà una partita importantissima, è evidente. Cercheremo di fare tutto il possibile per venirne a capo. Anche perché a Rotterdam hanno vinto e ci hanno preso anche per il culo, questo ci pesa. Scenderemo in campo con umiltà, consapevoli che non siamo inferiori a nessuno. Sono una delle squadre più aggressive d'Europa, al limite del fallo sistematico. La palla va mossa con velocità".

Su Kamada

"È un'opzione, come sempre. Mi dispiace non farlo giocare spesso, ma tatticamente abbiamo qualche problema".

Sul problema del gol

"Per 75 metri di campo abbiamo fatto molto bene, dobbiamo trasformare in pericolosità la mole di gioco che creiamo. Serve determinazione e personalità".

Su Immobile

"Se lo vogliamo recuperare a pieno deve fare qualche minuto in campo".