QUI FORMELLO, Marusic assente alla rifinitura pre Feyenoord

Tempo di lettura: 2 minuti

QUI FORMELLO LAZIO FEYENOORD - E' appena cominciata una settimana complicata in casa Lazio. E' arrivato un punto cruciale della stagione dei biancocelesti, che dovranno affrontare il Feyenoord in Champions League il 7 novembre e la Roma nel derby il 12 novembre. Le partite più importanti fino a questo momento, che potrebbero dare una svolta positiva alla stagione della squadra di Sarri. I ragazzi oggi scendono in campo a Formello per la rifinitura in vista del match europeo contro gli olandesi.

Qui Formello, l'allenamento della Lazio live

Alla vigilia di Lazio - Feyenoord, Adam Marusic non ha preso parte all'allenamento di rifinitura. Il montenegrino non prenderà parte al match di Champions League a causa di un problema alla caviglia accusato nell'ultima gara di campionato contro il Bologna.

Il resto il gruppo ha iniziato la seduta con il solito torello, seguito da una serie di esercizi di attivazione.