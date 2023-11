Lotito: "Biglietti? La Lazio non li gestisce più direttamente"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO BIGLIETTI LAZIO - Claudio Lotito è tornato a parlare di Lazio. Il patron biancoceleste, ospite alla serata che festeggiava il quarantennale dell'inno "Vola Lazio Vola", ha toccato diversi temi. Tra questi anche il prezzo dei biglietti, reputati da alcuni tifosi troppo alti. Ecco qui di seguito le sue parole, riportate da Calciomercato.com.

Caro biglietti Lazio: parla Lotito

“Per essere chiari: la Lazio non gestisce più direttamente la biglietteria, perché la società ha ceduto a un’azienda. Esattamente come ha ceduto la pubblicità allo stadio. Di conseguenza, gli introiti non vanno nelle casse del club. Noi abbiamo voluto salvaguardare gli abbonati, con delle promozioni sugli abbonamenti e con prezzi che sono mediamente giusti, anche per la Champions League. Se poi questa opportunità non viene sfruttata, non posso farci nulla. Voi pensate che sia io a decidere, ma io posso soltanto dare delle indicazioni. Ci sto mettendo una buona parola ma c'è da rispettare un importo annuo da garantire a chi gestisce la biglietteria, altrimenti il resto dei soldi li dovrei mettere io e questo diventa un problema. Non c’è più l’organizzazione che c’era una volta, non si pagavano tutte le tasse che ci sono oggi. Adesso invece ci sono degli indici da rispettare, tra costi e ricavi, che valgono soprattutto per le competizioni europee".