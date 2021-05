Milan, Pioli e il deja-vù di Napoli – Lazio del 2015: “Ho pensato a quella partita”

- Advertisement -

CONFERENZA STAMPA MILAN PIOLI LAZIO – Domani sera il Milan si giocherà le chance di qualificazione alla prossima Champions League sul campo dell’Atalanta. Alla squadra di Stefano Pioli servirà vincere per rimanere davanti a Juventus e Napoli. Una situazione che l’allenatore emiliano passò identica sulla panchina della Lazio nella stagione 2014/15. Quell’anno i biancocelesti andarono a Napoli per giocarsi un vero e proprio dentro o fuori in previsione del preliminare di Champions e la spuntarono con il risultato di 2-4. Oggi, raggiunto dalle domande dei cronisti in conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha ricordato quei momenti.

Napoli – Lazio, il ricordo di Stefano Pioli

“Ci ho pensato a quella partita. Ho pensato anche alla settimana vissuta prima. Venivamo da due sconfitte pesanti, in Coppa Italia e nel derby. Ho rivisto nei miei giocatori quello che avevo visto nei giocatori della Lazio, grande impegno e determinazione”.