Samuel Lino: "C'era fallo su Correa, ma questo è il calcio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMUEL LINO LAZIO ATLETICO MADRID INTERVISTA - Samuel Lino, esterno di centrocampo dell'Atletico Madrid, si è lamentato per un fallo non fischiato su Correa in occasione del gol della Lazio.

Samuel Lino: "C'è una trattenuta del giocatore della Lazio, lo abbiamo visto in spogliatoio"

Ecco di seguito le affermazioni fatte da Samuel Lino a Movistar:

Sul gol di Provedel

"C'era un fallo su Correa, lo abbiamo visto nello spogliatoio ed è chiaro che c'è una trattenuta del giocatore laziale. Ma è il calcio, non dobbiamo parlare perché ormai è andata così. Abbiamo fatto una grande partita, forte, tosta, meritavamo di portare a casa i tre punti ma non è successo".

Su cosa si sono detti in spogliatoio

"Lo spogliatoio era triste perché meritavamo di più. Siamo tutti positivi, continueremo a lavorare, dobbiamo alzare la testa, non possiamo lamentarci e continueremo a lavorare fino a domenica".