Griezmann: "Con la Lazio abbiamo fatto grande partita in difesa"

LAZIO ATLETICO MADRID GRIEZMANN INTERVISTA - Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, è ritornato sul match pareggiato 1-1 contro la Lazio in un'intervista.

Griezmann: "Con la Lazio solo una battuta d'arresto, abbiamo giocato bene"

Ecco le parole rilasciate da Antoine Griezmann, eletto man of the match di Lazio - Atletico Madrid, a Movistar: "Abbiamo fatto una grande partita in difesa, potevamo fare ancora un gol".

Sulla sua occasione da gol

"Nella mia occasione la palla mi è rimasta sotto e l'ho mandata alta. Buone sensazioni, usciamo a testa alta perché abbiamo fatto un ottimo lavoro".

Sul match contro la Lazio

"C'è stata una buona occasione anche per Lino, ma il portiere ha parato. Ci sono cose da migliorare, ma tutti lavoriamo, per dimenticare ciò che è successo a Valencia".

Sugli obiettivi dell'Atletico Madrid in Champions League

"L'anno scorso è dimenticato, abbiamo i mezzi per fare qualcosa di importante in Champions League. Oggi è solo una battuta d'arresto, ma abbiamo giocato bene".