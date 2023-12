Superlega, Malagò: "Non commento le sentenze, non l'ho mai fatto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERLEGA MALAGO - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, dice la sua sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue riguardo la Superlega.

Le parole di Malagò sulla Superlega

Queste le parole di Malagò: "Con la Superlega lo scudetto diventa carta straccia? Sicuramente non posso dirlo, ma il rischio che diventi marginale in termini di interessi esiste".

Sulla sentenza

"Non commento le sentenze, non l'ho mai fatto, anche quelle che non capisco o non condivido - ha aggiunto - A fronte di questo gli organismi preposti dovranno predisporre logiche di accorgimento e contromisure rispetto a quanto ha previsto la Corte Europea. Ora dobbiamo capire quali contromisure prenderanno Fifa e Uefa", le parole riportate da Sky Sport.