Superlega, Premier League e governo britannico prendono le distanze

SUPERLEGA NOTA GOVERNO BRITANNICO - La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla società A22 Sports, che cura gli interessi della Superlega, pur non dando alcun via libera a una competizione. Tra le reazioni arriva anche la presa di posizione del governo britannico e della Premier League, che esprimono il loro dissenso attraverso una nota.

Il comunicato della Premier League

Anche la Premier League prende posizione dopo la sentenza della Corte di Giustizia della UE, affermando in una nota: "La Premier League prende nota della sentenza odierna nel caso della Corte di Giustizia Europea che coinvolge la European Superleague Company, la FIFA e l’UEFA. Questa è una decisione significativa e ora esamineremo completamente le sue implicazioni per il gioco"

"La sentenza non approva la cosiddetta “European Super League” e la Premier League continua a respingere qualsiasi concetto del genere. I tifosi sono di vitale importanza per il gioco e hanno più volte chiarito la loro opposizione a una competizione “separata” che interrompe il legame tra il calcio nazionale ed europeo".

"La Premier League ribadisce il suo impegno nei confronti dei chiari principi di competizione aperta che sono alla base del successo delle competizioni di club nazionali e internazionali. Il calcio prospera sulla competitività creata dalla promozione e retrocessione, dalla qualificazione meritocratica annuale dalle leghe e coppe nazionali alle competizioni di club internazionali e dalle lunghe rivalità e rituali che accompagnano il calcio nazionale nei fine settimana".

"Questi principi sono sanciti nella Premier League Owners’ Charter, introdotta nel giugno 2022, che mira a migliorare la forza collettiva e la competitività della Lega nell’interesse più ampio del gioco. Dal 2021, la Premier League, insieme ad altri organi calcistici, ha rafforzato le sue regole e la governance in questo settore. La Premier League continuerà a impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli stakeholder calcistici rilevanti su come proteggere e potenziare al meglio l’equilibrio complementare tra calcio nazionale e internazionale", conclude la Premier League.

La nota del governo britannico sulla Superlega

Con una nota del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport, il governo britannico afferma sulla Superlega: "Prendiamo atto della decisione della Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda la Super League Europea. Il tentativo di creare una competizione separatista è stato un momento decisivo per il calcio inglese ed è stato universalmente condannato dai tifosi, dai club e dal governo".

Sulla Superlega

"All’epoca abbiamo intrapreso un’azione decisiva avviando la revisione della governance del calcio guidata dai tifosi, che richiedeva la creazione di un nuovo regolatore indipendente per il calcio inglese. A breve presenteremo una legislazione che renda tutto ciò una realtà e impedirà ai club di partecipare a competizioni separatiste simili in futuro".