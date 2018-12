CL: Roma, ko (quasi) indolore: il Plzen retrocede in Europa League

CHAMPIONS LEAGUE VIKTORIA PLZEN ROMA – La Roma perde anche in Champions League: contro il Viktoria Plzen finisce 2-1: i giallorossi, opachi e svogliati incassano due reti dalla squadra di casa, collezionando il settimo ko complessivo in stagione. I gol di Kovarik e Chory non bastano: il club ceco retrocede in Europa League, mentre la Roma, già qualificata agli ottavi come seconda, dovrà riflettere sull’ennesimo blackout e sulla panchina (sempre più discussa) di Eusebio di Francesco.