CRONACA Udinese-Lazio 1-2: ammonito Immobile (FOTO)

UDINESE LAZIO FORMAZIONI – Ieri al via il turno infrasettimanale di campionato. Anticipo della giornata, ore 19, Udinese e Lazio. Lazionews.eu segue LIVE il match dalla Dacia Arena!

Dalla Dacia Arena

Arianna Botticelli

Serie A TIM, 6° giornata

Dacia Arena di Udine – Mercoledì 26 settembre 2018, ore 19:00

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Madragora, Barak; Machis, Lasagna, De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, Behrami, D’Alessandro, Pontisso, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu. All. Velazquez.

Indisponibili: Balic, Badu, Ingelsson

Squalificati: –

Diffidati: –

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. A disp. Proto, Bastos, Basta, Caceres, Marusic, Murgia, Berisha, Leiva, Cataldi, Durmisi, Milinkovic, Immobile. All. Inzaghi.

Indisponibili: Radu, Guerrieri

Squalificati: –

Diffidati: –

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Carbone e Lo Cicero

IV UOMO: Ros

VAR: Chiffi

AVAR: Preti

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

82′ – Immobile si becca un giallo per proteste.

81′ – Gol dell’Udinese. Gran gol di Nuytink, facilitato dal tocco di Badelj.

75′ – Inzaghi lascia spazio a Bastos, ad uscire è Luiz Felipe.

74′ – Ancora duello tra Fofana e Strakosha, ed ancora una volta il biancoceleste ha la meglio!

73′ – Esce anche Barak, al suo posto Teodorczyk.

68′ – Darwin Machis scende e Ignacio Pussetto (Udinese) sale al suo posto.

67′ – GOOOOOL! E’ la serata delle prime marcature in biancoceleste! In gol anche Correa: 0-2 per i biancocelesti.

60′ – GOOOOL! Acerbi porta avanti la Lazio da palla inattiva: non segnava da 49 partite! Forse c’è stata un’infrazione nella costruzione dell’azione da parte del Lazio. L’arbitro va al VAR, il verdetto conferma.

55′ – Doppio cambio per Inzaghi: Immobile e Durmisi per Caicedo e Lulic.

50′ – Patric Gabarron lascia partire una sassata che viene bloccata dall’intervento di un difensore avversario.

46′ – Udinese vicino al vantaggio! Fofana pericoloso in area tira in porta ma Strakosha con una grandissima parata salva il risultato.

45′ – Al via il secondo tempo, nessun cambio per le due compagini.

IL PRIMO TEMPO

45′ – Nessun recupero. Il primo tempo finisce qui. Lazio e Udinese sono ferme sullo 0-0.

42′ – Senad Lulic viene ammonito per aver atterrato un avversario.

34′ – Patric mette in area un pallone interessante ma il tentativo viene fermato. La Lazio avrà un corner a disposizione.

32′ – Ancora Marco Parolo! Stacca bene sul cross ma colpisce debolmente di testa all’altezza del dischetto.

26′ – Marco Parolo su una punizione dalla distanza mette in mezzo un cross morbido per uno dei suoi compagni, la palla però finisce fuori.

20′ – De Paul pericolosissimo da punizione: il tiro ben indirizzato finisce oltre la traversa solo grazie al portiere della Lazio che lo intercetta con i polpastrelli.

18′ – Calcio di punizione per l’Udinese. Wallace anticipato da Lasagna lo travolge.

11′ – Joaquin Correa mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria riesce ad intervenire all’ultimo istante.

9′ – Tentativo di inviare rapidamente la palla oltre la difesa da parte di Rodrigo De Paul spazzato via in sicurezza.

1′ – Inizia il match: la Lazio in maglia blu scura attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 – Tutto pronto per l’arrivo della squadra alla Dacia Arena: giornata soleggiata ad Udine, con una temperatura intorno ai 20 gradi.