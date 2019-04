Radu, che ti succede? Il difensore in calo

RADU – La Lazio perde punti e giocatori importanti, come Radu. Il romeno, nelle ultime gare, non è apparso in forma. Sicuramente sta pagando i tanti guai fisici che più volte lo hanno costretto a lasciare il campo, come contro il Genoa. Anche con Fiorentina e Sassuolo il difensore non è apparso in forma, e da suoi errori sono nati i gol degli avversari. La Lazio paga la condizione e le disattenzioni del romeno, da sempre un punto fermo della squadra. Senza di lui si prendono più gol, il reparto arretrato ha solo Acerbi come punto di riferimento e spesso si pareggiano o perdono gare che invece andavano vinte. In questo finale di stagione, per sognare ancora, la Lazio ha bisogno di lui.