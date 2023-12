Lino: "Contro la Lazio abbiamo giocato una grande partita"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LAZIO LINO - In seguito al successo per 2-0 contro la Lazio, il giocatore dell'Atletico Madrid, Samuel Lino, ha commentato l'ottima prestazione sua e dei suoi compagni.

Lino: "Essere all'Atletico Madrid è un sogno"

Queste le parole di Samuel Lino a Movistar: "La squadra ha giocato una grande partita. Era molto importante vincere, perché siamo arrivati ​​primi e in Champions League è importante giocare il ritorno in casa".

Sull'esperienza in Spagna

"Voglio divertirmi al massimo all'Atlético, da esterno o in qualche altra zona. Essere qui è un sogno. Ad ogni partita penso ad essere felice, giocando con amore e con tanto affetto. Quando i tifosi sono qui a spingerci, è una motivazione in più per noi. Le partite sono diverse. Abbiamo la nostra gente e loro ci motivano a giocare grandi partite".