Ravanelli: "Lazio di livello inferiore rispetto alle passate stagioni"

LAZIO RAVANELLI INTERVISTA - L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha analizzato il momento vissuto dalla Lazio, tra il secondo posto ottenuto nel girone di Champions League e la sfida all'Inter.

Ravanelli: "La Lazio ha perso meritatamente con l'Atletico"

Fabrizio Ravanelli ha dichiarato a TvPlay: "L’Atletico è una squadra molto forte con una mentalità consolidata dal lavoro di Simeone. L'altra sera gli spagnoli hanno iniziato bene, poi la Lazio è entrata in partita e ha avuto le sue occasioni ma ha perso meritatamente".

Sul mercato

"I biancocelesti hanno ceduto un giocatore fondamentale che è Milinkovic-Savic. Oggi la squadra è inferiore rispetto a quella delle passate stagioni. Mi sembra una formazione che va spesso in difficoltà e anche all’interno delle partite mi sembra insofferente. In campionato è molto altalenante ma ha ancora la possibilità di andare in Champions".

Sulla sterilità offensiva

" Quest’anno, inoltre, sono venute a mancare le prestazioni di Immobile e Zaccagni, ma anche la fase difensiva non è più la stessa a causa degli infortuni. Ho il timore che i giocatori non seguano più l’allenatore".

Sul momento della Lazio

"Il problema della Lazio è uno spogliatoio che non ha più quell’empatia e quell’unità di intenti di una volta, vedo poco spirito di sacrificio. Se ritrova questi fattori, però, può rialzare la testa, già a partire dal match contro l’Inter".