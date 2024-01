Calciomercato Lazio, non solo il Friburgo su Basic: in Serie A...

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC SERIE A - Il centrocampista Toma Basic potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato. Il giocatore aveva suscitato l'interesse del Friburgo ma ora sembrerebbe avvicinarsi l'Hellas Verona.

Le condizioni dell' Hellas Verona per Basic

L'Hellas Verona potrebbe perdere pezzi importanti nel calciomercato invernale. In partenza ci sono Hongla, destinazione Granada, Terracciano sempre più vicino al Milan e Doig che potrebbe accasarsi al Torino. Per questo motivo i veronesi tenteranno di correre ai ripari per sostituirli e potrebbero intavolare una trattativa per Basic. La Lazio potrebbe sfruttare le necessità del Verona, senza però escludere la pista Friburgo. Secondo Tuttomercatoweb.com, la squadra della capitale starebbe infatti lavorando per un trasferimento in Germania sulla base di un prestito con diritto di riscatto.