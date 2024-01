OCCHIO AL FISCHIETTO, Sacchi è l'arbitro di Udinese - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONI ARBITRALI UDINESE LAZIO - Sono state pubblicate le designazioni per la 19^ giornata di Serie A. Stabilita dunque la sestina arbitrale che arbitrerà il match tra Lazio e Udinese, in programma il 7 gennaio alle ore 15:00. Dirige la partita il signor Juan Luca Sacchi assistito in campo da Massara, Cortese e Monaldi come quarto uomo. Al VAR sarà presente Mazzoleni insieme all'A.VAR Meraviglia.

La sestina arbitrale di Udinese - Lazio

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Massara - Cortese

IV Uomo: Monaldi

VAR: Mazzoleni

A.VAR: Meraviglia

I precedenti tra la Lazio e l'arbitro Sacchi

L'arbitro Juan Luca Sacchi ritrova i biancocelesti per la quarta volta in occasione di Udinese - Lazio. Nei tre incroci precedenti, il bilancio è di tre vittorie per il club capitolino. L'ultimo risale contro il Genoa, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia.