Caso scommesse, accordo per la squalifica di Sandro Tonali

CASO SCOMMESSE ACCORDO SQUALIFICA TONALI - Sarebbe stato raggiunto l'accordo tra i legali di Sandro Tonali e la procura federale della Figc per la squalifica da scontare riguardo il Caso scommesse. Ecco di seguito i dettagli.

Caso scommesse, squalifica di 18 mesi per Tonali: le parole di Gravina

Come riporta l'Ansa, ad annunciare l'accordo per la squalifica di Sandro Tonali è stato direttamente Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni, ha affermato: "Tra la Procura Federale e Sandro Tonali è già stato raggiunto l'accordo, che è avvenuto prima del deferimento, quindi deve essere avallato dal sottoscritto, cosa che ho già fatto. E' previsto un patteggiamento per 18 mesi di cui 8 mesi di attività di recupero. Alcune riguardano l'attività terapeutica e almeno 16 incontri in presenza come testimonianza".

Squalifica Tonali, rinuncia all'Europeo 2024

L'accordo raggiunto con la Procura Federale passerà ora dall'approvazione della procura generale del Coni per poi essere estesa dall'Uefa anche in ambito internazionale. A quel punto, il calciatore rinuncerebbe anche all'Europeo 2024, in caso di qualificazione dell'Italia.