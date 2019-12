Tempo di lettura: < 1 minuto

CATALDI LAZIO – Danilo Cataldi sembra aver trovato la sua giusta dimensione nel centrocampo della Lazio. Il romano sta dimostrando che Parolo non è l’unica alternativa a Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Come riporta il Corriere dello Sport, in estate il numero 32 ha rinnovato in estate sino al 2024 ed ora a 25 anni può fare ancora in tempo a costruirsi una grande carriera.