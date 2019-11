CRAVERO LAZIO CELTIC – Ha vestito la maglia biancoceleste per tre stagioni, dal 1992 al 1995, collezionando 99 presenze e 15 gol. Roberto Cravero, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per raccontare le sue sensazioni alla vigilia di Lazio-Celtic. Una gara fondamentale per il cammino europeo dei capitolini.

Lazio Celtic

“Ci aspettiamo una grande gara col Celtic. La rosa biancoceleste non è abbastanza ampia per fare un turnover come si deve, ma domani si deve vincere, anche perchè gli scozzesi fuori casa sono fragili e prevedibili”.