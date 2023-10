Celtic - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO DOVE VEDERE - La Lazio ancora una volta non decolla e cade a San Siro contro il Milan. Ora però è già il momento di andare avanti grazie ai tanti impegni. Torna la Champions League con Celtic - Lazio, match andrà in scena mercoledì 4 ottobre alle 21:00. Ecco dove vedere la gara.

Celtic - Lazio, dove vedere il match

Torna la Champions League con Celtic - Lazio. Il match di potrà seguire su Sky Sport, o in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.