Calvarese: "Massa non sbaglia e tiene in mano Milan - Lazio"

CALVARESE MASSA MILAN LAZIO - Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato la direzione di gara di Massa in Milan - Lazio, promuovendo il fischietto di Imperia.

L'analisi di Calvarese sull'arbitraggio di Massa in Milan - Lazio

L'ex fischietto Gianpaolo Calvarese ha analizzato l'operato dell'arbitro Massa in Milan - Lazio su Tuttosport, dichiarando: "Massa non sbaglia, tenendo il match in mano dall’inizio alla fine. La sua direzione è molto simile a quella utilizzata in Europa con 19 falli totali sanzionati dal direttore di gara della sezione di Imperia".