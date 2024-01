Stop Castellanos, Sarri pensa a Felipe Anderson falso nove

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON- Con l'infortunio di "Taty" Castellanos, Sarri si trova in emergenza per quanto riguarda le punte centrali. Secondo il Corriere dello Sport, con l'assenza di Ciro Immobile, Sarri sta pensando a Felipe Anderson falso nove.

L'idea di Sarri con Felipe Anderson falso nove

La battaglia del derby ha lasciato in grande emergenza Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti ha visto infortunarsi anche l'ultima punta che aveva a disposizione. Castellanos ha fatto crack e con ogni probabilità salterà non solo la prossima sfida contro il Lecce ma anche la Supercoppa contro l'Inter. Per quanto riguarda la sfida dell'Olimpico, Sarri se ha recuperato quasi totalmente Luis Alberto, Ciro Immbile dovrà rimanere ancora ai box. Il tecnico toscano rimane così senza attaccanti. Secondo il Corriere dello Sport, è concreta l'idea di far giocare contro il Lecce Felipe Anderson come falso nove affiancato da Isaksen e Zaccagni. A centrocampo ritorna Rovella e si dovranno fare delle valutazioni su Kamada. Sulle fasce solito duello Pellegrini-Lazzari e in porta Provedel proverà a recuperare, ma Sarri è al sicuro dopo aver visto le qualità di Mandas durante il derby.