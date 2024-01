Giudice sportivo, imposta chiusura della Curva Nord dopo il derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO DERBY LAZIO ROMA - Lega Serie A, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisione del giudice sportivo in merito al derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma.

Giudice sportivo, Curva Nord chiusa per un turno dopo Lazio - Roma

Il giudice sportivo, in merito alla sfida di Coppa Italia tra Lazio e Roma, ha imposto alla società biancoceleste la chiusura per un turno della Curva Nord. Questo quanto si legge nella nota della Lega Serie A: "Sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie". La chiusura è prevista per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma il prossimo 28 gennaio.