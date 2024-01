Fiore: "La Roma con Dybala e Lukaku parte favorita"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE LAZIO ROMA- Stefano Fiore è un ex calciatore che ha vestito la maglia della Lazio dal 2001 al 2004 mettendo a segno 17 gol in 95 presenze con la maglia biancoceleste. Intervistato ai microfoni di TvPlay, ha parlato del derby di Coppa Italia di domani sera dando per favoriti i giallorossi.

Le dichiarazioni di Stefano Fiore sul derby

“Il derby di Coppa Italia? Io dico che se ho nella mia squadra Dybala e Lukaku non parto mai sfavorito. Diciamo che la Roma arriva incerottata, ma arriva da un grande momento. La Lazio ha ritrovato certezze tattiche e sta crescendo. I derby li decidono i campioni. Con Dybala e Lukaku, credo che qualche vantaggio la Roma lo abbia“.