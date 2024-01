QUI FORMELLO, out Provedel nella sessione mattutina

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO- Questa mattina la Lazio ha svolta a Formello la prima di due sedute di allenamento prima del derby di domani in Coppa Italia. Sono assenti tre giocatore: Isaksen , Zaccagni e Provedel.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Domani la Lazio, affronterà la Roma nella partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. La sfida, essendo un derby è fondamentale e tutti gli uomini di Sarri vorranno dare il massimo per portare a casa la vittoria dopo 3 V consecutive in campionato. Nella prima sessione d'allenamento svolta questa mattina sono assenti Zaccagni e Isaksen usciti acciaccati dalla partita di Udine. Out anche Provedel che è alle prese con un attacco febbrile. Si seguiranno aggiornamenti nella sessione pomeridiana.