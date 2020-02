Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO TRASFERTA – Sono attesi circa 3500 tifosi della Lazio nella trasferta di domenica mattina a Genova. Allo stadio “Marassi”, a partire dalle ore 12.30, si gioca un’altra sfida importante di campionato e i biancocelesti non possono sbagliare per continuare a sognare lo scudetto. La squadra accomopagnata da Simone Inzaghi non sarà sola e insieme ai propri sostenitori cercherà di tenere il passo della Juventus.

Le informazioni utili per il settore ospiti

A seguito di sopraluogo tenutosi nella giornata di Giovedì 20 c.m. e riunione Gos di quest’oggi, di seguito alcune indicazioni organizzative che Vi preghiamo voler comunicare ai Vs tifosi per la gara di Domenica 23 Genoa CFC – S.S. Lazio



Casello GENOVA OVEST = Uscita Autostradale OBBLIGATORIA

Via del PIANO = CHIUSA

Parcheggio = Piazzale Kennedy dove è previsto Servizio navetta riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti – Gradinata Sud).

Unico Prefiltraggio nel piazzale antistate Settore OSPITI, a seguire:

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO SETTORE OSPITI = VARCHI 81-82-83-84 (OBBLIGATORIO)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO GRADINATA SUD = VARCO 91 (OBBLIGATORIO)

All’interno del settore GRADINATA SUD verrà riservata l’area più vicina al settore ospiti per i tifosi laziali.

TERMINE GARA:

Fermo restando che I Vs Tifosi dovranno attendere le disposizioni delle Autorità Competenti, possiamo anticiparVi che, nel piazzale antistante il settore ospiti e in Via del Piano, troveranno le navette per le seguenti destinazioni specificate su ogni BUS:

STAZIONE BRIGNOLE

PIAZZALE KENNEDY.

