Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE INTERVISTA – A pochi minuti dal fischio d’inizio del torneo di Fifa ’20 organizzato dalla E-Sport United per l’Italia, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il capocannoniere della Serie A ha confessato la sua preoccupazione per i lavoratori che ruotano attorno al mondo del calcio e che, causa lo stop, stanno vivendo una situazione economica difficile. Ecco le sue parole.

I lavoratori nel calcio

“Doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. Bisogna pensare anche a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti”.

L’orto casalingo

“Tutto bene ma oggi mi aspettavo un po’ di sole in più. Ora aspettiamo che crescano le piante.”

