Immobile viaggia verso il rientro: l'esito degli esami

INFORTUNIO IMMOBILE - Ciro Immobile è l'uomo della settimana in casa Lazio. Per una volta però, a far parlare del capitano biancoceleste non sono gol e record, ma parole e infortunio. Dopo l'intervista rilasciata a Il Messaggero nei giorni scorsi, l'attaccante è finito nell'occhio del ciclone. Il tutto a una settimana di distanza dal problema al flessore che l'aveva tenuto fuori con l'Atalanta e per il quale oggi si è sottoposto a nuovi esami.

Infortunio Immobile: l'esito degli esami

Il problema fisico, come raccontato dallo stesso Immobile, è arrivato nel finire della partita di Glasgow con il Celtic. E l'ha costretto a restare a casa nella successiva partita di campionato con l'Atalanta. Oggi, però, il capitano della Lazio si è sottoposto a nuovi controlli. Come raccontato da Alfredo Pedullà e Calciomercato.com, gli esami hanno dato esito positivo. L'infortunio sembra ormai essere alle spalle. Ora la palla, quindi, passa in mano a Sarri. Da domani l'attaccante potrà riaggregarsi al gruppo, poi a decidere sarà l'allenatore. Quasi sicuramente verrà convocato per la trasferta di Reggio Emilia in casa del Sassuolo, ma da valutare resta l'impiego.

