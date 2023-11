Problema fisico per Kamada: il giapponese lascia la nazionale

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO KAMADA - Daichi Kamada ha segnato per il suo Giappone. Ma il post-partita non è stato altrettanto felice. Il giapponese a causa di un infortunio ha dovuto salutare la sua nazionale. Nelle prossime ore tornerà in Italia. Ad attenderlo ci saranno Maurizio Sarri e lo staff della Lazio, che valuteranno l'entità del problema fisico in vista della ripresa del campionato.

Infortunio Kamada: il giapponese lascia la nazionale

Piove sul bagnato, quindi, in casa biancoceleste. Dopo i problemi per Vecino e Zaccagni, Sarri deve registrare un nuovo infortunio, quello di Daichi Kamada. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il giapponese ha abbandonato il ritiro della nazionale del Sol Levante a causa di un problema alla schiena. Di comune accordo con lo staff tecnico nipponico, il calciatore della Lazio ha preso un volo ed è tornato a Roma. Non è stato convocato per la partita con la Siria. E nei prossimi giorni effettuerà gli esami per capire meglio l'entità dell'infortunio.