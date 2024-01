Meravigliosa, la mostra sullo scudetto della Lazio 1974: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO 1974 MERAVIGLIOSA - Per festeggiare i 50 anni dallo scudetto del 1974 della Lazio di Tommaso Maestrelli, la società biancoceleste ideato Meravigliosa. Ecco di seguito i dettagli su questa mostra itinerante che ricorda una delle imprese sportive più eclatanti della storia.

Meravigliosa, la mostra sulla Lazio di Maestrelli

Il 12 maggio del 1974 la Lazio festeggia la vittoria del suo primo scudetto, Un'impresa così straordinaria da resistere all’usura del tempo, nei racconti dei suoi protagonisti, negli amarcord televisivi, nei libri. Nel 2024, a 50 anni di distanza, nasce Meravigliosa, manifestazione itinerante che da febbraio a maggio, attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video, farà riassaporare al tifoso biancoceleste la storia, il clima e le emozioni di quella squadra grande e maledetta, come definita dal documentario di SkySport. Ex Giocatori, testimoni e scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle sette sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera unica.

L'organizzazione della Lazio

La mostra sarà curata dalla Lazio con i Tifosi e associazioni Locali, assieme alla Lega dei Collezionisti e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno la storia della Lazio dal 1900 ad oggi con una lente d’ingrandimento sul periodo che rese immortale la banda Maestrelli. La presenza della Lazio sarà costante, con Bernabè e l’aquila Olimpia, assieme allo staff tecnico/ dirigenziale.