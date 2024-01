Primavera 1, dove vedere il big match Inter - Lazio: primato in palio

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA INTER LAZIO DOVE VEDERE - La Lazio Primavera si reca in casa dell'Inter capolista per provare a conquistare la vetta della classifica, distante appena due punti. Ecco di seguito dove vedere il big match.

Oggi, sabato 6 gennaio, la Lazio Primavera gioca alle 14.30 in casa dell'Inter. La formazione biancoceleste è la miglior difesa con 11 gol subiti in 15 giornate, ma ha di fronte a sé il migliore attacco del campionato (31 reti segnate, come il Torino), Il match sarà trasmesso sui canali ufficiali biancocelesti (Lazio Style Channel e Lazio Style Radio), ma anche su Sportitalia.