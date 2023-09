Episodi arbitrali dubbi: i dettagli sul colloquio tra Lotito e Rocchi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ARBITRI LOTITO ROCCHI - Un inizio di stagione complicato e non privo di polemiche arbitrali quello della Lazio. Nelle prime quattro gare, eccezion fatta per la gara di Napoli, i biancocelesti hanno offerto prestazioni non all'altezza, ritrovandosi con soli tre punti in classifica Oltre allo scontento per le prestazioni sul campo però, non sono mancate le polemiche verso alcune decisioni arbitrali.

Polemiche arbitrali, Lotito a colloquio con Rocchi

Tanti gli episodi dubbi in queste prime partite, dal gol annullato a Guendouzi contro il Napoli, con Zaccagni ritenuto in posizione di fuorigioco attivo, al possibile rigore non dato contro il Genoa per il contatto in area tra Bani e Zac. L'ultima controversia si è sollevata dopo il match dell'Allianz Stadium, sul primo gol bianconero. Dopo un check, il VAR ha ritenuto che il pallone, almeno per quanto riguarda la sagoma, era stato tenuto in gioco da McKennie, ma i dubbi rimangono. A conferma del fastidio in casa Lazio, Il Messaggero racconta di un colloquio al telefono tra Lotito e Gianluca Rocchi dopo la partita. I due si erano già incontrati in Campidoglio giorni addietro, con il patron biancoceleste che in tono pacato aveva chiesto spiegazioni al designatore arbitrale riguardo l'episodio del Maradona.