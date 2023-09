Lazio - Atletico Madrid, Guendouzi pronto per la prima da titolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATLETICO MADRID GUENDOUZI - È la vigilia di Lazio - Atletico Madrid, gara di esordio in Champions League per i biancocelesti. Dopo un inizio non all'altezza in campionato, la squadra di Sarri dovrà cercare di cominciare al meglio il proprio cammino europeo. In vista del match di domani, il tecnico potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, facendo debuttare dal primo minuto il nuovo acquisto Mattéo Guendouzi.

Lazio, Guendouzi pronto a partire titolare contro l'Atletico

Secondo il Corriere dello Sport, contro i Colchoneros il francese sostituirà Kamada, fin qui sempre titolare, sulla mediana, partendo per la prima volta dal primo minuto con la maglia biancoceleste. A completare il reparto ci sarà sicuramente Luis Alberto e probabilmente Cataldi, anche se nelle ultime ore sono avanzate anche le candidature di Rovella e Vecino.