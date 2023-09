Simeone: "Abbiamo fatto una buona partita, sono soddisfatto"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATLETICO MADRID SIMEONE INTERVISTA - Diego Pablo Simeone ha parlato della prestazione dell'Atletico Madrid e ha ringraziato di cuore i tifosi della Lazio per l'accoglienza, elogiando la prodezza di Provedel decisiva per l'1-1 finale.

Simeone: "La Lazio con Provedel ha fatto un bellissimo gol"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Simoene a Sky nel post partita di Lazio - Atletico Madrid: "Abbiamo fatto una buona partita, la Lazio ha bisogno della palla tra i piedi per far male".

Sulla partita contro la Lazio

"Se loro hanno avuto la palla noi non potevamo far gioco all'inizio, poi abbiamo alzato il ritmo. Abbiamo creato 3 occasioni da gol, soprattutto quella con Lino clamorosa".

Sul gol di Provedel

"Poi la Lazio ha fatto un grandissimo gol, quello di Provedel è un bellissimo gol".

Sul gioco espresso dal suo Atletico Madrid

"Credo che dobbiamo essere più tranquilli col pallone, nel secondo tempo eravamo più regolari, il centrocampista centrale poteva giocare col giusto tempo. Me ne vado con una sensazione positiva, in uno stadio difficile contro una squadra che gioca bene. Sono soddisfatto".

Sull'accoglienza della tifoseria della Lazio

"La tifoseria della Lazio è incredibile, atmosfera meravigliosa. bellissimi da vedere gli striscioni, sotto questo aspetto è stata una carezza al cuore".

Le parole di Simeone a Mediaset

Sul gol di Provedel

"Ho visto tante cose nella mia carriera, mai così. Prima del gol, però, c'era un fallo su Correa. La Lazio si è giocata tutte le carte e il portiere ha fatto un grande gol. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma non abbiamo chiuso la partita".

Sulla tifoseria della Lazio

"La storia della Lazio si basa sul 'Non Mollare Mai' e hanno fatto così, fino all'ultima azione. Ho provato una grande emozione, da pelle d'oca nel tornare. Mi vengono in mente i tanti compagni e le impressioni di quegli anni. Li ringrazio per questa notte".

Sul pareggio

"Non avevamo cominciato bene e abbiamo lasciato la palla a una squadra come la Lazio. Il primo gol è arrivato in maniera fortunosa, poi siamo cresciuti. Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose per bene, poi dei problemi fisici ci hanno costretto a cambiare. Nonostante questo i nostri ragazzi non hanno mai mollato".