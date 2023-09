Sarri: "Una bestemmia non pareggiare!"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATLETICO SARRI INTERVISTA - Il mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti, a quelli di Mediaset e a quelli di SkySport al termine di Lazio - Atletico Madrid.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Sarri

"A metà traiettoria ho avuto la sensazione la potesse prendere Provedel. Era una bestemmia non fare punti oggi. Non abbiamo mai smesso di lottare e siamo stati giustamente premiati, una buona prestazione sotto tutti i punti di vista. Stiamo giocando alla pari con le squadre più forti d'Europa nelle ultime tre. Ora dobbiamo risolvere il problema in Serie A, siamo arrabbiati per le prime due partite. Mi dispiace per la clamorosa palla gol al 18': se pareggiamo in quella situazione c'era la possibilità di vincere. Pellegrini sta facendo la risonanza ora, la speranza dalle prime immagini è che non sia il peggio".

Le parole di Sarri a SkySport

"La soluzione ce la siamo cercata. Essere sotto a fine primo tempo con l’espressione di gioco delle due squadre non era giusto. C’era il rischio di essere vittime della sfortuna. La squadra è stata premiata giustamente perché il risultato era ingiusto. Un punto importante contro la favorita nel girone. Ci danno tutti come squadra in difficoltà ma abbiamo giocato con Napoli, Juve e Atletico e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ce la siamo giocata alla pari. Il rammarico sono le prime due gare che ci hanno complicato le cose. Sono insoddisfatto delle prime due che ci hanno messo in una situazione difficile. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte nel palleggio e nelle ripartenze. Potevamo andare in difficoltà. Non abbiamo subito contropiedi nel primo tempo, solo nella ripresa per via del risultato. I numeri della partita sono a nostro favore. Qualche giocatore deve ancora crescere. Al livello di collettivo possiamo creare molto di più”.

Le parole di Sarri a Mediaset

"Meritavamo il gol molto prima. In questo momento le cose non ci girano bene, non ci siamo arresi alla convinzione di essee sfortunati. Tutti ci dicono che siamo in difficoltà, ma noi nelle ultime tre abbiamo affrontato Napoli, Juve e Atletico Madrid, vincendone una, perdendone un'altra e pareggiando questa. Ce la siamo giocata alla pari. Ci dà fiducia la prestazione, se c'era una squadra che meritava la vittoria eravamo noi. Per quello che abbiamo prodotto, forse davanti potevamo fare qualcosa in più. Per un anno e mezzo abbiamo lottato con la problematica psicologica, quest'anno abbiamo fatto fatica nelle prime due, ora siamo cresciuti, anche a livello di gioco e rendimento stiamo rendendo meglio. Pellegrini? Sta facnedo risonanza in questo momento, dalle prime immagini viste c'è la speranza che il problema al ginocchio non sia gravissimo".