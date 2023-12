Bonanni: "Lazio a un bivio? Non sono convinto che Sarri..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BONANNI SARRI INTERVISTA - Nel giorno di Empoli-Lazio, l'ex centrocampista dei biancocelesti Massimo Bonanni, esprime la sua opinione in merito alla stagione della Lazio e al futuro di Maurizio Sarri.

Le parole di Massimo Bonanni

"Lazio a un bivio? Deve assolutamente vincere. Vorrei capire chi bluffa tra tecnico e presidente. Io non sono molto convinto che Sarri voglia una squadra molto giovane come dice il presidente. Molto dipenderà dai prossimi mesi. Non sono così convinto che Sarri avrà la riconferma, soprattutto se non ci saranno risultati. A meno che non ci sia una fiducia totale. Ma se i risultati non vengono, la fiducia per forza di cose viene meno".