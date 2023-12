Verso Empoli - Lazio, i convocati di Sarri: due assenze pesanti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CONVOCATI SARRI EMPOLI LAZIO - A poche ore dal fischio d'inizio del match, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Empoli - Lazio. Due le assenze pesanti. In primis quella di Alessio Romagnoli, nuovamente frenato dagli infortuni. E poi l'altra di Lazzari, squalificato per due giornate. Recuperato, invece, Isaksen.

Empoli - Lazio, i convocati di Sarri

Portieri - Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori - Casale, Gila, Hysaj, Marusic, Patric, Pellegrini.

Centrocampisti - Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino, Rovella.

Attaccanti - Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.