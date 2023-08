Bucchi: "Se ha continuità, la Lazio può fare molto bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BUCCHI INTERVISTA - Christian Bucchi ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sul ruolo della Lazio in un'intervista.

Bucchi: "L'Inter è la più completa per organico, sulla Lazio..."

Queste le parole rilasciate dall'allenatore Cristian Bucchi sulla lotta Scudetto in Serie A a Radio Marte: "Per organico vedo più completa l’Inter, una spanna sopra tutte, anche il Milan è interessante avendo fatto un mercato importante, la Juve senza coppe è di diritto dentro, la Roma è una squadra che può tutto, la Lazio se ha continuità può fare molto bene. In questo contesto il Napoli ha tutte le qualità per difendere, molto bene, lo scudetto".