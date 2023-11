I convocati per Lazio-Celtic, ecco le scelte di Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC CONVOCATI- Tra poche ore la Lazio scenderà in campo per sfidare il Celtic nella partita valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/24. Un appuntamento importantissimo per gli uomini di Sarri che, con una vittoria sugli scozzesi aggiunta al trionfo dell’Atletico Madrid contro il Feyenoord, si aggiudicherebbero un posto agli ottavi di finale. Sarri ha diramato la lista dei convocati, ci sono molte assenze. persiste il grande dubbio Provedel, colpito da una forma influenzale: è convocato, ma potrebbe non giocare.

I convocati di Sarri per Lazio-Celtic