Hart: "Partita combattuta. Loro hanno segnato e noi no..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC HART INTERVISTA - Finisce 2-0 il match tra Lazio e Celtic. Dopo il fischio finale, Joe Hart è intervenuto ai microfoni ufficiali dell'UEFA per commentare la sfida.

Lazio - Celtic, le parole di Hart a fine partita

"È stata una partita combattuta e forse abbiamo avuto le occasioni migliori nel secondo tempo, ma loro hanno segnato e noi no. Non si tratta solo di giocare un buon calcio, ma di ottenere risultati. Penso che lottiamo tanto, ma non siamo una squadra che combatte per tutti e 100 i minuti in Champions League. Nel momento in cui arriva la stanchezza dobbiamo ritrovarci e ripartire".



50 presenze in Champions League

"Ovviamente c'è voluto molto lavoro e dedizione. Sono orgoglioso dei numeri, ma sono arrivato solo alle semifinali di questa competizione e avrei voluto vincerla. Ripenserò a tutto ciò quando mi sarò ritirato, ma al momento sono solo deluso dal risultato."