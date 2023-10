Corino: "Intervista di Immobile sbagliata nei tempi e nei modi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORINO INTERVISTA - L'ex calciatore biancoceleste Luigi Corino è intervenuto su Radio Roma Sound 90 Fm per parlare del momento della Lazio e dell'intervista rilasciata recentemente da Ciro Immobile.

Lazio, le parole di Corino

Sull'intervista di Immobile

“Immobile ha sbagliato tutto. L'intervista che ha fatto è sbagliata sia nei modi sia nei tempi, capisco che ai tifosi possa aver dato fastidio perché il periodo per dire certe cose non era quello giusto. Sta vivendo un periodo difficile perché per gli attaccanti il gol è tutto e se non segnano soffrono. Se soffre la concorrenza con Castellanos? Non credo, non gli farebbe onore se fosse così. Un attaccante forte come lui non credo soffra la concorrenza credo stia vivendo un periodo difficile in generale complici sia gli infortuni sia i gol che stanno mancando."



Sul momento della Lazio

“Con l'Atalanta ho visto una grande Lazio, per la prima mezz'ora è stata simile a quella dello scorso anno, poi c'è stato un calo mi preoccupa un po' il fatto che la Lazio subisca tutti questi gol. Va migliorata la fase difensiva e non la difesa, c'è differenza tra le due cose, per migliore la fase difensiva deve migliorare tutta la squadra. Il Sassuolo sabato ci aspetta ed è una squadra strana, se è in giornata può metterti in difficoltà, la Lazio però è più forte e deve continuare a migliorare partita dopo partita, mi auguro che la vittoria con l’Atalanta abbia dato più fiducia a livello mentale alla squadra."



Su Castellanos

“Castellanos mi è piaciuto tantissimo, ha tanta fame e si vede quando gioca. Ha fatto gol e soprattutto un assist molto difficile da fare”.