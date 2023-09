Lazio, le curiosità sul sorteggio di Champions League

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE CURIOSITA - Il girone di Champions League della Lazio ha preso forma. La squadra di Sarri, sorteggiata nel gruppo E, se la vedrà con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic, un girone sulla carta molto equilibrato e non privo di insidie. Andiamo a scoprire le curiosità riguardanti le avversarie che incroceranno i biancocelesti durante il loro cammino europeo.

Di nuovo il Feyenoord

Le strade di Lazio e Feyenoord sono pronte ad incrociarsi nuovamente. Poco meno di un anno fa furono proprio gli olandesi ad eliminare gli uomini di Sarri dal girone di Europa League, grazie al gol decisivo di Jimenez al De Kuip di Rotterdam. Per i biancocelesti, costretti a retrocedere in Conference League, fu un passo falso complicato da digerire, reso ancora più amaro dalla successiva eliminazione europea inflitta ancora una volta da un club dei Paesi Bassi, l'AZ Alkmaar. I due club però, sono ora pronti a darsi nuovamente battaglia, ma stavolta su un palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League.

Il Cholo

Quello di Diego Pablo Simeone è un nome che lega indissolubilmente Lazio e Atletico Madrid. Il Cholo, da 12 anni alla guida dei Colchoneros, vanta un glorioso passato con l'aquila sul petto, con la quale ha conquistato 4 trofei, tra cui lo Scudetto del 1999/2000, in quattro stagioni. Proprio per questo, il ritorno del tecnico argentino all'Olimpico non lascerà indifferente il pubblico laziale, che lo accoglierà come merita.

Il ritorno in Scozia

I precedenti della Lazio con il Celtic sono piuttosto recenti, ma tutt'altro che benauguranti. I due club si sono affrontati due volte nella fase a gironi dell'Europa League 2019/20, uscendo sconfitti sia in casa che in trasferta, quando arrivò la prima rete biancoceleste di Lazzari. Sarri andrà quindi alla ricerca di una vittoria che non è ancora mai arrivata in gare ufficiali contro gli scozzesi.