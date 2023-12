Lazio, ecco luogo e data della cena di Natale 2023

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CENA DI NATALE - Si avvicina sempre di più il Natale, ed anche quest'anno la Lazio svolgerà la cena. Ecco luogo e data.

Lazio, ecco dove e quando si svolgerà la cena di Natale

Si avvicinano sempre di più le feste Natalizie, e come da tradizione, anche la Lazio svolgerà la sua festa. Secondo quanto riportato dal Messaggero, si terrà domani, lunedì 18 dicembre, il cenone di Natale. Tutti i componenti del club si ritroveranno nel locale "Spazio Novecento", come avvenuto già in passato.